إصابة فلسطينييْن باشتباكات بين السلطة والمقاومة وحصار مخيم جنين يتواصل

أكدت مصادر محلية للجزيرة اليوم الأحد إصابة فلسطينيين، أحدهما طفل، في اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين والأجهزة الأمنية للسلطة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات العنيفة التي يشهدها المخيم تسببت في اشتغال النيران بأحد المنازل.

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن السلطة الفلسطينية تحاصر المخيم منذ 39 يوما وتمنع حركة المدنيين وتحول منازلهم إلى نقاط عسكرية.

كذلك طالبت المجتمع المحلي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يشهدها المخيم، مشيرة إلى أن أجهزة السلطة استهدفت منازل المواطنين بالقذائف مما أدى إلى تدميرها وإصابة عدد من المدنيين.

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين على القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من قوى الأمن و8 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين.

وبحسب الأهالي، فقد أصدرت قوات أمن السلطة الفلسطينية تعليمات لمحطات التعبئة في المنطقة بعدم تزويد مخيم جنين بأي كمية من الوقود.

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ويتهم أهالي المخيم أفراد أمن السلطة بإطلاق النار على المحولات الرئيسية المزودة للكهرباء، مما تسبب في احتراقها.

وجراء منع مركبات نقل النفايات من دخول مخيم جنين تكدست أكوام النفايات وأكياس القمامة في شوارع المخيم المدمرة والمجرفة أصلا بفعل الاقتحامات الإسرائيلية السابقة، مما ينذر بوضع صحي خطير جدا.