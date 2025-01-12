أقوى جيوش العالم.. تركيا تتقدم على إسرائيل ومصر الأولى عربيا

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا، من حيث القوة العسكرية، تليها روسيا والصين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما تصدرت تركيا أقوى جيوش الشرق الأوسط، تليها إسرائيل في المركز الخامس عشر عالميا وإيران في المركز السادس عشر، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربيا، وفقا لتصنيف القوة العسكرية لعام 2025 الصادر عن موقع "غلوبال فايرباور" Global Firepower.

وجاءت مصر في مقدمة الدول العربية من حيث القوة العسكرية، حيث احتلت المرتبة التاسعة عشرة بمؤشر قوة 0.3427، وبحسب ما ذكره الموقع، فإن مصر تعتمد على جيش ضخم وقدرات متنوعة تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، إلى جانب تنامي التعاون الدولي في مجال التدريب والتسليح.

يُذكر أن مؤشر القوة المثالي بحسب التصنيف هو (0.0000)، وكلما اقتربت قيمة المؤشر من هذا الرقم، دلّ ذلك على قوة أكبر للقدرات العسكرية التقليدية للدولة.

ويشمل هذا التصنيف 145 دولة، ويعكس التغيرات السنوية في القدرات العسكرية بناءً على البيانات المتاحة، غير أن التغيرات في الترتيب السنوي لا تعكس بالضرورة تراجعا في القوة، حيث قد تكون ناجمة عن تحديثات في منهجية التصنيف.

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كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 24 عالميا والثانية عربيا بمؤشر قوة بلغ 0.4201، تليها عربيا الجزائر التي احتلت المرتبة 25 عالميا، بمؤشر قوة بلغ 0.3589.

ويُبرز التصنيف جهود هذه الدول العربية الثلاث في الحفاظ على جاهزيتها العسكرية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وفيما يتعلق بجيوش الشرق الأوسط، تصدرت تركيا المرتبة الأولى، والتاسعة عالميا، بمؤشر قوة يبلغ 0.1902، تليها إسرائيل التي جاءت في المرتبة الخامسة عشرة عالميا بمؤشر قوة 0.2661، وتلتها إيران التي جاءت في المرتبة السادسة عشرة عالميا بمؤشر قوة 0.3048.

معايير التصنيف

ويعتمد هذا التصنيف على أكثر من 60 عاملا لتحديد مؤشر القوة لكل دولة، بما في ذلك حجم القوات المسلحة، والقدرات المالية، واللوجستية، والجغرافية.

كما يأخذ الموقع في الاعتبار حجم البلدان وتقدمها التكنولوجي، غير أن البعض يشكك بدقة تصنيفاته، خاصة أن البيانات العسكرية للدول بعضها سري، والإفصاح عنها يخضع لاعتبارات مختلفة.

ومن أبرز العوامل التي اعتمد عليها التصنيف، القوة البشرية، وعدد السكان، والقوى العاملة المتاحة، والجاهزون للخدمة العسكرية، والأفراد النشطون في الخدمة العسكرية، والأفراد الاحتياطيون، والقوات شبه العسكرية، والقوة الجوية التي تشمل إجمالي الطائرات والمقاتلات، والطائرات الهجومية، وطائرات النقل وطائرات التدريب، وطائرات المهام الخاصة، والمروحيات، والقوة البرية، وتشمل عدد الدبابات، والمركبات المدرعة، والمدفعية، وراجمات الصواريخ.

كما يشمل التصنيف حجم القوة البحرية، وتضم إجمالي الأصول البحرية، وحاملات الطائرات، والمدمرات، والفرقاطات، والغواصات، وسفن الدوريات، وكاسحات الألغام.

ترتيب الدول العشرين الأولى لعام 2025:

الولايات المتحدة

روسيا

الصين

الهند

كوريا الجنوبية

المملكة المتحدة

فرنسا

اليابان

تركيا

إيطاليا

البرازيل

باكستان

إندونيسيا

ألمانيا

إسرائيل

إيران

إسبانيا

أستراليا

مصر

أوكرانيا