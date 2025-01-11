23 شهيدا والاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 23 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت، 17 منهم في شمالي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ48 ساعة الماضية 5 مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و193 مصابا، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 46 ألفا و537 والمصابين إلى 109 آلاف و571.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين -بينهم 19 طفلا- في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة زينب الوزير التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي القطاع.

ويعد هذا الاستهداف الثاني للمدرسة بعد تعرضها لقصف مماثل قبل 4 أيام خلّف 3 شهداء و25 مصابا.

ورصد مراسل الجزيرة وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى المستشفى الأهلي المعمداني نتيجة استهداف المدرسة، وهو المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت تجمعا لفلسطينيين في شارع النفق وسط المدينة.

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كما ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل وأطلقت النار باتجاه مرافق مستشفى العودة شمالي القطاع.

الدفاع المدني

من ناحية أخرى، قال الدفاع المدني في غزة للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت السيارة الوحيدة العاملة في جباليا النزلة وجباليا البلد شمالي القطاع.

وحذر من أن الاستهداف المتواصل لمقدرات الجهاز يعرّض حياة آلاف المدنيين للخطر المتمثل بعدم الاستجابة لنداءاتهم.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل إن الاحتلال يرفض إدخال قطع غيار لمركبات الدفاع المدني، مما أدى إلى تعطل عدد كبير منها.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ويواصل جيش الاحتلال مجازره بحق الفلسطينيين متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.