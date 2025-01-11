22 شهيدا في غزة وانصهار الجثث جراء كمية المتفجرات

ذكرت مصادر طبية للجزيرة أن 22 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما أكد الدفاع المدني بالقطاع المحاصر اختفاء عدد من جثث الشهداء بفعل الانصهار جراء كمية المتفجرات التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الدفاع المدني في بيان له إن 10% من حالات القصف الإسرائيلي تتسبب في تبخر أجزاء من جثث الشهداء.

وفي قصف إسرائيلي، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون الليلة، بمناطق متفرقة من مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بالقطاع أن طواقمه انتشلت جثة شهيد، ونقلت 3 مصابين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بمحيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضاف أن مواطنا آخر استشهد، وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غربي المدينة، بينما قصفت المدفعية الاسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وغربي مدينة رفح جنوبه، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف مبان سكنية في المناطق الشمالية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الليلة قنابل إنارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف الوسطى

ووسط للقطاع، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال، وفق مصدر طبي من مستشفى شهداء الأقصى الحكومي.

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كما قال شهود عيان لوكالة لأناضول إن الجيش الإسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين فيما يعرف بـ"بلوك 9″ شرق مخيم البريج، مما أسفر عن شهداء وجرحى.

وفي مخيم النصيرات، أكد مراسل الجزيرة استشهاد الصحفي سائد نبهان بنيران قوات الاحتلال شمالي المخيم، ليرتفع أعداد الشهداء الصحفيين إلى 203 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي استهداف آخر، قال شهود عيان إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا جراء إطلاق مسيّرات إسرائيلية النار وقنابل على مدرسة تؤوي نازحين غرب المخيم الجديد.

كما أصيب فلسطينيون في قصف مدفعي استهدف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات، بينما أصيب آخر برصاص إسرائيلي في منطقة "المفتي" شمال المخيم، وفق بيان لإدارة مستشفى العودة الأهلي وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، قال مصدر طبي من المستشفى المعمداني إن 4 فلسطينيين استشهدوا وأُصيب آخرون في قصف شرق المدينة.

من جهته، قال الدفاع المدني بغزة، في بيان، إن القصف استهدف مجموعة مواطنين قرب مفترق طرق الشجاعية شرق غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين في هذا القصف الذي استهدفت منزلا بشارع النزاز في حي الشجاعية.

استهداف النازحين

وقصف الجيش الإسرائيلي أيضا خيمة تؤوي نازحين غرب منطقة العطار في مواصي خان يونس مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، بحسب الشهود.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في قصف جوي استهدف تجمعا للمواطنين في خان يونس.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها قبل يومين في قصف على خيمة في مواصي خان يونس.

ورغم تصنيف الجيش الإسرائيلي مواصي خان يونس بأنها آمنة، تشن قواته باستمرار هجمات على المنطقة مما تسبب في مجازر مروعة استشهد فيها مئات الفلسطينيين وجرح آخرون بينهم أطفال ونساء.