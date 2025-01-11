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ضباط إسرائيليون كبار: حماس تستخدم ذخائرنا ضدنا

TOPSHOT - An unexploded shell lies on a sand dune as a young boy sits near a makeshift camp for displaced Palestinians in the area of Tel al-Sultan in Rafah in the southern Gaza Strip on May 30, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the militant group Hamas. (Photo by Eyad BABA / AFP)
قذيفة لم تنفجر قرب مخيم بتل السلطان في رفح جنوب غزة (الفرنسية)
11/1/2025

نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي أن آلاف الذخائر التي أسقطها سلاح الجو في قطاع غزة لم تنفجر، وبعضها يزن طنا.

وأوضحت الصحيفة أن الذخائر غير المنفجرة توجد في أماكن لا يعمل فيها الجيش أو لا يصل إليها، لا سيما في الآونة الأخيرة.

وذكرت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم تلك الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في تصنيع عبوات ناسفة.

ووفقا لضباط كبار، فقد أطلق الجيش الإسرائيلي خلال الحرب عشرات الآلاف من الصواريخ على غزة، حيث أسقط سلاح الجو وحده نحو 30 ألف قنبلة في بداية الحرب فقط.

واستنادا للصحيفة الإسرائيلية، فإن حوالي 10% من هذه الصواريخ لم تنفجر، وأحيانا تكون النسبة أعلى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن كتائب القسام تستخدم القنابل الإسرائيلية غير المنفجرة في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قدّر أن المتفجرات التي يستخدمها المقاتلون في غزة مصنوعة جزئيا من قنابل الجيش الإسرائيلي غير المنفجرة.

وسبق أن بثت كتائب القسام قبل أشهر قليلة مشاهد تُظهر إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وذلك عن طريق تفخيخ بصاروخ "جي بي يو"، وهو من مخلفات الجيش الإسرائيلي في عدوانه على القطاع.

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وقال أحد مقاتلي القسام حينها "بضاعتكم رُدت إليكم"، في إشارة إلى أن الصاروخ الذي تم تفجيره في القوة الإسرائيلية من ذخائر جيش الاحتلال التي لم تنفجر بعد إطلاقها.

المصدر : الجزيرة + معاريف

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