مصادر للجزيرة: السلطة تحاصر مخيم جنين وتمنع عنه الغذاء والدواء

ذكرت مصادر فلسطينية في مخيم جنين للجزيرة اليوم السبت أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تفرض حصارا مطبقا على المخيم الواقع شمالي الضفة الغربية وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية إليه.

وأشارت المصادر إلى أن المياه والكهرباء انقطعت عن أجزاء كبيرة من المخيم بسبب الحصار.

وأضافت أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت عددا من مصابي وجرحى مخيم جنين من داخل المستشفيات، كما وجهت تهديدات إلى الصحفيين لوقف تغطية الأحداث الدائرة داخل المخيم ولثنيهم عن دخوله.

ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين على القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من قوى الأمن و8 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين.

وبحسب الأهالي، فقد أصدرت قوات أمن السلطة الفلسطينية تعليمات لمحطات التعبئة في المنطقة بعدم تزويد مخيم جنين بأي كمية من الوقود.

كما يتهم أهالي المخيم أفراد أمن السلطة بإطلاق النار على المحولات الرئيسية المزودة للكهرباء، مما تسبب في احتراقها.

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وجراء منع مركبات نقل النفايات من دخول مخيم جنين تكدست أكوام النفايات وأكياس القمامة في شوارع المخيم المدمرة والمجرفة أصلا بفعل الاقتحامات الإسرائيلية السابقة، مما ينذر بوضع صحي خطير جدا.