مشاهد جوية لحرائق منازل بمخيم جنين واتهامات لأمن السلطة بافتعالها

بثت قناة الجزيرة مشاهد جوية خاصة توثق اندلاع حرائق في عدد من المنازل بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في ظل الاشتباكات المستمرة منذ أكثر من شهر بين المقاومة والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويتهم عدد من سكان المخيم عناصر أجهزة الأمن بإضرام تلك الحرائق، في حين تُظهر المشاهد انتشار عربات أمن السلطة في ظل غياب أي حركة للمدنيين مع استمرار الاشتباكات والحصار على المخيم.

ومنذ الشهر الماضي تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين على القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية -بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي– أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 6 من قوى الأمن و8 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين.

وبحسب الأهالي، فقد أصدرت قوات أمن السلطة الفلسطينية تعليمات لمحطات التعبئة في المنطقة بعدم تزويد مخيم جنين بأي كمية من الوقود.

كما يتهم أهالي المخيم أفراد أمن السلطة بإطلاق النار على المحولات الرئيسية المزودة للكهرباء، مما تسبب في احتراقها.