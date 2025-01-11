مقتل 4 جنود إسرائيليين بكمين في بيت حانون وأنباء عن حدث "غير مسبوق"

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود الأربعة قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقالت إن التفجير استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال الذي أصيب جراء الهجوم وفق موقع والا.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجيش يحقق في إمكانية وصول المسلحين إلى مكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد، ونقلت عن مصادر أن "منطقة تنفيذ الكمين في بيت حانون كان الجيش أنهى تطهيرها وتقع تحت سيطرته الكاملة".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن تحقيقا أوليا يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

دورية لنائب قائد لواء “نحال” كانت تسير في أحد الشوارع الفرعية في منطقة يصفها الجيش الإسرائيلي بأنها “تم تطهيرها”، أي تم القضاء بشكل كامل على المقاومة فيها، وذلك في بيت حانون، أقصى شمال قطاع غزة وعلى مسافة قصيرة من الحدود المطلة على المستوطنات الإسرائيلية.

انفجرت عبوة ناسفة شديدة… pic.twitter.com/fKX2vMtvK6 — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 11, 2025

إعلان

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تعليقا على الهجوم "قلوبنا تنفطر لمقتل 4 جنود في معارك غزة اليوم"، وأضاف أن الحرب "تستمر في فرض أثمان باهظة ومؤلمة للغاية إذ فقدنا 10 جنود الأسبوع الماضي وحده".

بينما علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول "مساء صعب جدا لإسرائيل بعد أن تلقينا خبر مقتل 4 من أفضل أبنائنا"، وفق تعبيره.

ولاحقا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنودنا في شمال غزة".

من جانبها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 50 جنديا إسرائيليا قتلوا بينهم 11 في بيت حانون منذ بدء العملية في شمال قطاع غزة، وأشارت كذلك إلى مقتل 400 جندي حتى اليوم منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما تحدثت منصات للمستوطنين على مواقع التواصل عن عدد أكبر من القتلى والجرحى.

#عاجل مقتل 7 جنود وإصابة 30 في معارك قطاع غزة، 11 منهم بحالة خطيرة، من المصابين ضابط كبير برتبة عميد بجروح خطرة في تفجير فتحة النفق شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/Yw8PtfHQza — محمد سعيد 🇵🇸 (@MhmedPs) January 11, 2025

صعب وغير مسبوق

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا اليوم وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة وصعبة.

وأوردت تلك المنصات أن القتلى السبعة المذكورين هم 4 من لواء "ناحال" واثنان من كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للواء "كفير" وقتيل من لواء "غفعاتي".

كما أفادت المنصات بإجلاء نحو 30 ضابطا وجنديا من قطاع غزة، وبثت صورا لجنود إسرائيليين يقومون بإجلاء قتلى وجرحى عسكريين على نقالات إلى مروحية.

وذكرت منصات للمستوطنين أن حدثا "صعبا جدا" وقع اليوم في قطاع غزة ويكاد يكون "غير مسبوق" من حيث عدد القتلى والجرحى.

إعلان

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى إصابة ضابط كبير برتبة عميد بجروح خطيرة في تفجير فتحة نفق شمالي قطاع غزة.

ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات المستوطنين بخصوص الخسائر الجديدة.

وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أقر الاحتلال حتى اليوم بمقتل 835 ضابطا وعسكريا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسديا ونفسيا جراء الحرب.