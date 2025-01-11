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مقتل 4 جنود إسرائيليين بكمين في بيت حانون وأنباء عن حدث "غير مسبوق"

TOPSHOT-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-PHOTO ESSAY TOPSHOT - An Israeli soldier rests his head on the gun barrel of a self-propelled artillery howitzer as Israeli soldiers take positions near the border with Gaza in southern Israel on October 9, 2023. One month after Israel was wracked by Hamas attacks, life has been upended for both the Palestinians and Israel after it launched a war of reprisal in the Gaza Strip. The October 7 attacks by Hamas militants who stormed across from Gaza and struck kibbutzim and southern Israeli areas killed 1,400 people, mostly civilians, and deeply scarred the nation. The health ministry in Hamas-run Gaza says nearly 9,500 have been killed, two-thirds of them women and children, and mostly civilians. (Photo by JACK GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)
منصات تابعة للمستوطنين تحدثت عن مقتل 7 جنود إسرائيليين وجرح نحو 30 بمعارك قطاع غزة اليوم (غيتي)
11/1/2025-|آخر تحديث: 11/1/202511:03 م (توقيت مكة)

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بمقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجنود الأربعة قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة، وقالت إن التفجير استهدف دورية لنائب قائد لواء ناحال الذي أصيب جراء الهجوم وفق موقع والا.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الجيش يحقق في إمكانية وصول المسلحين إلى مكان استهداف الجنود عبر نفق لم يكتشفه بعد، ونقلت عن مصادر بأن منطقة تنفيذ الكمين في بيت حانون كان الجيش أنهى تطهيرها وتقع تحت سيطرته الكاملة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن تحقيقا أوليا يؤكد أن إجلاء الجنود القتلى والجرحى من بيت حانون كان معقدا وتحت نيران المسلحين.

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وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ تعليقا على الهجوم "قلوبنا تنفطر لمقتل 4 جنود في معارك غزة اليوم"، وأضاف أن الحرب "تستمر في فرض أثمان باهظة ومؤلمة للغاية إذ فقدنا 10 جنود الأسبوع الماضي وحده".

جاء ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت بمقتل 4 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة، كما تحدثت منصات للمستوطنين على مواقع التواصل عن عدد أكبر من القتلى والجرحى.

وقبلها، قالت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة إن جنديا من أبناء المستوطنة في لواء ناحال قتل خلال معارك بقطاع غزة.

ولم يتضح فيما إذا كان الجندي القتيل من معاليه أدوميم أحد القتلى الأربعة المعلن عنهم، أم أنه قتيل خامس في حادث منفصل.

صعب وغير مسبوق

وفي وقت سابق السبت، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين قولها إن 7 جنود إسرائيليين قتلوا وأصيب نحو 30 آخرين بجراح، بينهم 11 إصاباتهم خطيرة وصعبة.

وأوردت تلك المنصات أن القتلى السبعة المذكورين هم 4 من لواء "ناحال" واثنان من كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة للواء "كفير" وقتيل من لواء "غفعاتي".

كما أفادت المنصات بإجلاء نحو 30 ضابطا وجنديا من قطاع غزة، وبثت صورا لجنود إسرائيليين يقومون بإجلاء قتلى وجرحى عسكريين على نقالات إلى مروحية.

وذكرت منصات للمستوطنين أن حدثا "صعبا جدا" وقع اليوم في قطاع غزة ويكاد يكون "غير مسبوق" من حيث عدد القتلى والجرحى.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى إصابة ضابط كبير برتبة عميد بجروح خطيرة في تفجير فتحة نفق شمالي قطاع غزة.

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ولم يصدر عن جيش الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات المستوطنين بخصوص الخسائر الجديدة.

وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أقر الاحتلال حتى اليوم بمقتل 835 ضابطا وعسكريا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسديا ونفسيا جراء الحرب.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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