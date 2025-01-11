الجيش السوداني يستعيد ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة

قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش استعاد مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة من قوات الدعم السريع.

وأوضح الجيش السوداني أن القوات المسلحة والنظامية الأخرى تتقدم في محور مدينة ود مدني وتكبد من وصفتهم بـ"المتمردين" خسائر كبيرة.

وفي تصريح خاص للجزيرة نت قال قائد العمل الخاص التابع للجيش السوداني بمحور سنار فتح العليم الشوبلي إن الجيش أحكم السيطرة على مدينة ود مدني وتجري عمليات تمشيط واسعة للمدينة، فيما فرت قوات الدعم السريع إلى شمال مدني تجاه الحصاحيصا والكاملين.

وأضاف أن تقدم الجيش سيتواصل حتى التحرير الكامل لولاية الجزيرة وتحرير كل السودان، وفق تعبيره.

وشهدت مدن عطبرة وبورتسودان وأم درمان وكوستي ومدن أخرى تظاهرات عفوية للمواطنين تعبيرا عن فرحتهم باستعادة مدينة ود مدني.

وكان الجيش أعلن اليوم أنه تمكن استعادة بلدة ود المهيدي شرق ود مدني، وتقدم وصولا إلى منطقة العربياب القريبة من مدخل ود مدني وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة كيكل على مدن عدة بالجزيرة، بينها ود مدني مركز الولاية.

وتسيطر قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

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ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدّر بحث أنجزته جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.