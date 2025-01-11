إحباط محاولة لتنظيم الدولة لتفجير مقام السيدة زينب بسوريا
11/1/2025-|آخر تحديث: 11/1/202501:44 م (توقيت مكة)
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، أن جهاز المخابرات السورية أحبط محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال المتورطين في المحاولة.
ونقلت "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة تأكيده أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.
ونشرت الوكالة صورا لمن قالت إنهم الأفراد الذين خططوا لتنفيذ الهجوم.
مشاهد تظهر الخلية الداعشية التي تمكنت إدارة الأمن العام بعد معلومات جهاز الاستخبارات العامة من إفشال مخططاتها وإلقاء القبض على أفرادها، قبل قيامها باستهداف مقام السيدة زينب.#سانا pic.twitter.com/l2J9HgceVe
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 11, 2025
المصدر : الجزيرة