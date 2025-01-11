إحباط محاولة لتنظيم الدولة لتفجير مقام السيدة زينب بسوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم السبت، أن جهاز المخابرات السورية أحبط محاولة من تنظيم الدولة الإسلامية لتفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال المتورطين في المحاولة.

ونقلت "سانا" عن مصدر بجهاز الاستخبارات العامة تأكيده أن جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه.

ونشرت الوكالة صورا لمن قالت إنهم الأفراد الذين خططوا لتنفيذ الهجوم.