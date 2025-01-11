عاجل,
أخبار

عاجل| الشرع: سوريا ستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين

11/1/2025-|آخر تحديث: 11/1/202503:18 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان