عائلات الأسرى الإسرائيليين لفريق التفاوض: لا تضيعوا الفرصة المتاحة

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة -السبت- فريق التفاوض الذي قررت الحكومة الإسرائيلية إرساله للعاصمة القطرية الدوحة إلى "عدم إضاعة الفرصة المتاحة".

وقالت عائلات الأسرى موجهة كلامها إلى الفريق المفاوض "عودوا وأنتم تحملون بشرى اتفاق يضمن إعادة المخطوفين جميعا".

كما دعت الإسرائيليين إلى التظاهر "في كل إسرائيل الليلة من أجل مطلب واحد هو إعادة كل المخطوفين"، مؤكدة أن البلاد "أمام أسبوع مصيري".

كما اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"رفض "فعل الأمر الصحيح" الذي سيعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وينهي الحرب.

وأضافت "لا نريد إرسال جنودنا إلى غزة لإعادة مزيد من جثامين المخطوفين".

يشار إلى أن مصادر إسرائيلية أفادت في وقت سابق اليوم بإحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، كما قرر نتنياهو إرسال وفد إلى الدوحة للمشاركة في المفاوضات.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه تم بالفعل سد 90% من الفجوات في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

ويبذل الوسطاء جهودا جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وبينما تقدر وجود 99 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.