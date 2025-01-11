أمطار غزيرة في مكة المكرمة وضباب كثيف يلف دولا عربية

تساقطت أمطار غزيرة وحبات برد في الحرم المكي أمس الجمعة وسط أجواء مناخية غير مستقرة تشهدها السعودية ودول عربية أخرى منذ أيام.

ونقلت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها على منصة إكس، عصر الجمعة، مقطع فيديو يظهر تساقط الأمطار الغزيرة وحبات البرد على المعتمرين والزوار بالحرم المكي.

ويظهر مقطع الفيديو استغلال بعض المعتمرين لحظات المطر وتساقط البرد في الدعاء والتقاط الصور.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأن "الأمطار الغزيرة تملأ أرجاء المسجد الحرام وتغسل ساحات الحرم المكي يوم الجمعة، في أجواء مفعمة بالإيمان".

وفي وقت لاحق مساء الجمعة، أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة إنذارا مناخيا باللون الأحمر يشمل مناطق عدة بالبلاد، بينها مكة المكرمة، وسط توقعات خلال الساعات المقبلة بسقوط أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية.

كما أصدر المركز إنذارات مناخية أخرى باللونين الأصفر والبرتقالي شمل مناطق أخرى بالمملكة.

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وأطلق المركز خلال الساعات الأخيرة تحذيرات بألوان متعددة تعكس تفاوت مستوى الخطورة خلال الساعات المقبلة، بدءا من اللون الأصفر، مرورا بالبرتقالي، وصولا إلى الأحمر الذي يمثل الدرجة القصوى.

دول أخرى

وفي منطقة الخليج العربي أيضا، دعت الأرصاد الجوية في كل من قطر والبحرين والإمارات والكويت الجمعة إلى توخي الحذر، بسبب وجود فرصة لتكون الضباب مما يؤدي إلى تدني الرؤية.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، تشهد دول عربية منذ أيام طقسا غير مستقر، مع جهود حكومية متواصلة لمواجهة تداعياته، وسط حدوث ظاهرة غير مسبوقة في السعودية، تتماثل في شاهقة مائية لمست اليابس لأول مرة بعد أن كانت تنتهي في عرض البحر.

وكانت السلطات السعودية قد توقعت استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى غد الأحد، مشيرة إلى إمكانية جريان سيول وهبوب رياح شديدة السرعة في أماكن منها مكة المكرمة وجازان.