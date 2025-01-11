كشفت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو إير" توقفا عن التسجيل قبل حوالي 4 دقائق من اصطدام الطائرة بهيكل خرساني في مطار موان، مما أدى إلى مقتل 179 شخصا في 29 ديسمبر/كانون الثاني الماضي. ويعد هذا الحادث أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.

وأوضحت الوزارة أن الصندوقين الأسودين، المكونين من مسجل بيانات الرحلة 2216 ومسجل صوت قمرة القيادة، يحتويان على معلومات حيوية لفهم أسباب الحادث. وتم تحليل مسجل صوت قمرة القيادة في البداية في كوريا الجنوبية، ولكن عندما تبين أن البيانات مفقودة، أُرسل إلى المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل (إن تي إس بي) لتحليله.

كما نُقل مسجل بيانات الرحلة التالف إلى الولايات المتحدة للفحص بالتعاون مع المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.

كرة من اللهب

وكانت الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، من طراز بوينغ 737-800، تقوم برحلة من مدينة بانكوك إلى مطار موان في جنوب غرب كوريا الجنوبية، وعندما حاولت الهبوط انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني، مما تسبب في انفجارها وتحولها إلى كرة من اللهب.

وكان قائد الطائرة قد أبلغ برج المراقبة بأن الطائرة اصطدمت بطائر، وتم إعلان حالة الطوارئ قبل حوالي 4 دقائق من الحادث.

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ونجا اثنان فقط من أفراد الطاقم، إذ تم إنقاذهما من ذيل الطائرة، وهو الجزء الوحيد الذي ظل سليما بعد الحادث. وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل التحقيق في سبب فقدان البيانات خلال الدقائق الأربع الأخيرة قبل الحادث، بالتعاون مع السلطات الأميركية.

وطرح المحققون عدة فرضيات لتفسير الحادث، بما في ذلك اصطدام الطائرة بطيور أو خلل في معدات الهبوط، بالإضافة إلى تصميم الجدار الخرساني الذي اصطدمت به الطائرة. وكان قائد الطائرة قد أرسل نداء استغاثة قبل محاولة الهبوط الأولى، مشيرا إلى وجود طيور، وفي المحاولة الثانية، تعطلت عجلات الهبوط.