الجيش السوداني يتقدم في عدة محاور قرب ود مدني

قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن الجيش حقق تقدما بعدد من المحاور في حربه مع قوات الدعم السريع، في حين أكدت السلطات استمرار فتح جميع المعابر التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.

وفي غياب تعليق من الدعم السريع، أعلن الجيش اليوم السبت أنه تمكن استعادة بلدة ود المهيدي شرق ود مدني، وتقدم وصولا إلى منطقة العربياب القريبة من مدخل ود مدني وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

ويسعى الجيش للوصول إلى بلدة حنتوب -التي تعتبر مدخلا إلى ود مدني- من ناحية الشرق، ويقاتل إلى جواره قوة من درع السودان يقودها أبو عاقلة كيكل الذي سبق له أن انشق على الجيش وانضم للدعم السريع قبل أن ينشق مجددا، ويعود إلى الجيش.

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري للجزيرة إن الجيش استعاد سلسلة جبال البكاش (70 كيلو مترا جنوب مدينة شندي) شمال الخرطوم بحري المحيطة بمصفاة الجيلي للبترول والخاضع لسيطرة الدعم السريع.

وأكد المصدر حدوث معركة عنيفة بين الجيش والدعم السريع حول محيط مصفاة الجيلي استخدم فيها الطيران المسير والمدفعية الثقيلة.

الخرطوم تشكر واشنطن

وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن قوة من الجيش والقوات المساندة له حققت اليوم تقدما في جنوب ولاية نهر النيل، حيث بسطت سيطرتها على منطقة جبل البكاش، التي وصفها بالنقطة المهمة للوصول إلى مصفاة النفط الرئيسية الواقعة بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان 2023.

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وأضاف المصدر ذاته أن قوى أخرى من الجيش السوداني تحركت صباح اليوم من مواقع تمركزها في شمالي الخرطوم، وسيطرت على بعض البلدات المهمة شمالي الخرطوم بحري.

وأوضح المصدر المطلع أن تحركات الجيش السوداني اليوم من الشمال والجنوب تهدف إلى تضييق الخناق على قوات الدعم السريع الموجودة بمصفاة النفط الرئيسية.

سياسيا، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها وشكرها لأميركا التي خصصت مبالغ إضافية لدعم المساعدات الإنسانية في السودان، خصوصا في المناطق التي تمنع فيها قوات الدعم السريع المواطنين من الحصول على احتياجاتهم، وفق قولها.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان، أن حكومة السودان تؤكد استمرار فتح جميع المعابر التي تم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة ووكالاتها، بما فيها معبر أدَري الحدودي مع تشاد، ومطار مدينة كَادُقلي عاصمة ولاية جنوب كُردفان غربي البلاد، مع الالتزام بتقديم التسهيلات المطلوبة لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، حسب البيان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.