صحيفة: ضباط إسرائيليون طلبوا دبابات لدعم قوات الاحتلال بالضفة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم السبت أن عددا من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي طالبوا بتزويد القوات المنتشرة في مناطق شمال الضفة الغربية بالدبابات، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

واستند القادة في طلبهم إلى أن هناك معلومات تفيد بأن المسلحين بشمال الضفة أصبحوا مجهزين بأسلحة تكسر ما سموه "التوازن العسكري"، مثل صواريخ "آر بي جي".

كذلك كشفت المصادر أن المؤسسة الأمنية قابلت طلب هؤلاء الضباط بالرفض، بسبب القتال المستمر في قطاع غزة، والظروف الأمنية في الشمال.

وأعرب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي عن اعتقادهم أن الوقت حان لإنهاء ما سموه "سياسة الاحتواء النسبي" في الضفة.

وأكدوا أن على "الجيش العمل بشكل أكثر عدوانية هناك، حتى لو كان ذلك على حساب وقف محاولات السلطة الفلسطينية بسط سيطرتها الأمنية في مخيم جنين"، وفق تعبيرهم.

في حين تعتقد قيادات بالجيش أنه يجب السماح للسلطة الفلسطينية بإكمال العملية في جنين، نظرا لأنها تحقق بعض الإنجازات، حسب ما نقلت عنهم الصحيفة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6700.

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كما تشن السلطة الفلسطينية حملة أمنية على مخيم جنين منذ أكثر من شهر أسفرت عن سقوط 14 فلسطينيا، بينهم 3 أطفال وصحفية و6 من عناصر الأجهزة الأمنية.