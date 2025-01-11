الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة بغزة ويستهدف الدفاع المدني

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة 193 آخرين، ليصل إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 46 ألفا و537 شهيدا، و109 آلاف و571 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القصف الإسرائيلي المكثف استهدف مناطق سكنية في عدة محافظات بقطاع غزة، مما أدى إلى تدمير منازل ومقتل عائلات بأكملها.

وأضافت أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية والأدوية، مما يعيق قدرتها على تقديم الرعاية اللازمة للجرحى.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة الدفاع المدني الوحيدة في جباليا شمالي قطاع غزة، مما يعيق جهود الإنقاذ في المنطقة.

وأكد جهاز الدفاع المدني في غزة أن عددا من مركبات الإطفاء والإنقاذ توقفت عن العمل في عدة محافظات، بسبب نقص المعدات وقطع الغيار الضرورية.

وصرح المتحدث باسم الدفاع المدني للجزيرة بأن "الاحتلال يستخدم ذخائر ضخمة تؤدي إلى تدمير مربعات سكنية كاملة".

وأضاف أن "طواقمنا لا تستطيع أداء عملها كما يجب بسبب استهدافها من قبل الاحتلال". وأشار إلى أن "الاحتلال يرفض إدخال قطع غيار لمركباتنا، مما أدى إلى توقف عدد كبير منها".

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وتابع: "الاحتلال يسعى إلى قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والكوادر الطبية، وهذا جزء من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد شعبنا".

كذلك حذر الدفاع المدني من أن استمرار هذا الوضع "سيزيد من تعقيد الأزمة ويقلل من قدرة الطواقم على الاستجابة لنداءات المواطنين"، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى عمليات الإنقاذ مع استمرار القصف الإسرائيلي.

الأونروا تنقل الأرشيف الفلسطيني

من جهة أخرى، كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني عن نقل آلاف الملفات الأرشيفية للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية إلى "مكان آمن".

وقال لازاريني، في بيان نشرته الوكالة عبر منصة "إكس"، "الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.. لقد تم حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى 75 عاما".

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت عن اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه كرم أبو سالم. ودوّت صفارات الإنذار في المنطقة الحدودية، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو ضحايا.

ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة القصف اليومي ونقص الغذاء والدواء.