أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين وروسيا تتقدم بدونيتسك

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت أسر جنديين كوريين شماليين خلال قتالهما القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، في حين أكد الجيش الروسي التقدم شمال غرب مدينة كوراخوف بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا بعد السيطرة عليها.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حسابه على موقع إكس، أن الأسيرين الكوريين أحضرا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى تقديم المساعدة الطبية اللازمة للجنديين.

وأضاف زيلينسكي أن محققي جهاز الأمن الأوكراني استمعوا إلى إفادات الجنديَين الكوريين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة بين موسكو وبيونغ يانغ خلال زيارته كوريا الشمالية في يونيو/حزيران الماضي.

وتنص الاتفاقية على المساعدة العسكرية المتبادلة في حالة وقوع هجوم على أحد الطرفين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحدث البيت الأبيض الأميركي عن وصول أكثر من 3 آلاف جندي كوري إلى روسيا لقتال أوكرانيا، وأن بعض هؤلاء الجنود ربما انتشروا بمنطقة كورسك الروسية.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن الجيش سيطر على حي شيفتشينكو في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

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وأكد الجيش الروسي التقدم ميدانيا شمال غرب مدينة كوراخوف الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة عليها في وقت سابق هذا الأسبوع، وتشكل معقلا رئيسيا في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء بأن السيطرة على بلدة شيفتشينكو تسمح بالحد من إطلاق القوات الأوكرانية النار على مدينة كوراخوف ومواصلة الجيش الروسي التقدم نحو الحدود الغربية لمنطقة دونيتسك.

وأضافت وزارة الدفاع أن الجيش شن ضربات بالطائرات والمسيرات والصواريخ على مطار عسكري في أوكرانيا وبنية تحتية للطاقة يستخدمها جيشها.

مسيّرات روسية

في المقابل، قالت القوات الجوية في كييف، في وقت مبكر اليوم السبت، إن روسيا أطلقت 74 طائرة مسيرة على أوكرانيا الليلة الماضية، مضيفة أنها أسقطت 47 منها، في حين اختفت 27 أخرى من على شاشات الرادار دون الوصول إلى أهدافها.

وفي السياق، قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على عدة مناطق روسية، مما أسفر عن تضرر مبنيين سكنيين في منطقة تامبوف وإصابة 3 أشخاص على الأقل.

واتهمت روسيا جارتها أوكرانيا أمس الجمعة بتنفيذ ضربة صاروخية على متجر في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرقي الأراضي الأوكرانية.

وعلى نحو منفصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية باعتراض وتدمير 85 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في عدة مناطق من البلاد، منها 31 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و16 في كل من منطقتي فورونيغ وكراسنودار، و14 فوق بحر آزوف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.