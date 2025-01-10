غارات عنيفة على اليمن بأول هجوم مشترك بين إسرائيل والتحالف

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتنفيذ أكثر من 20 هجوما استهدف العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة في أول هجوم مشترك ضد أهداف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بين إسرائيل والتحالف الدولي.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن 3 موجات من الضربات تمت في أوقات متقاربة وفي مناطق مختلفة وعلى أهداف متعددة تضمنت مواقع تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

من جانبها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أنه تم التخطيط للهجوم كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين.

بدورها، أكدت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء بصنعاء.

وذكرت القناة أن الغارات استهدفت محيط ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية تزامنا مع مظاهرة تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 462 يوما.

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ضربات متبادلة

يشار إلى أن جماعة الحوثي باشرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه إبادة جماعية من قِبَل الاحتلال.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، مما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في منشآت بنى تحتية.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.