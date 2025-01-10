القسام: معظم أسرى العدو بشمال غزة باتوا في عداد المفقودين

قال مصدر قيادي في كتائب القسام للجزيرة إن "معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني".

وأضاف القيادي بالكتائب، التي تمثل الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الكتائب حذرت مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وانتقد القيادي في القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال، وقال إنهم "يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة"، مؤكدا أن القسام "تحمّل من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.

وشنت المقاومة بقيادة كتائب القسام هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حمل اسم طوفان الأقصى وجاء ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والضفة الغربية، فضلا عن الانتهاكات في القدس ومحاولات تهويد المسجد الأقصى.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد بلغ عدد القتلى الإسرائيليين 1538 خلال الشهرين الأوليين من بداية المعركة، في حين تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف.

كما نجحت المقاومة خلال طوفان الأقصى في أسر أكثر من 200 إسرائيلي، لكن عشرات منهم فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة.