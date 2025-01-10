ضباب دخاني كثيف يعطل رحلات الطيران بالعاصمة الهندية

غطى ضباب دخاني كثيف العاصمة الهندية دلهي اليوم الجمعة مما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى الصفر في بعض المناطق وتعطل الرحلات الجوية في المطار الرئيسي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون البرتقالي لدلهي اليوم الجمعة، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذيرات، وتوقعت ضبابا يتراوح بين كثيف وكثيف للغاية في العديد من المناطق مما قد يؤثر على المطارات والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في المنطقة.

#WATCH | Dense fog envelopes #Delhi (Visuals from East Delhi at 7:45 am)

📹Sanjeev Rastog / TOI pic.twitter.com/gBiaNVf8Gu — The Times Of India (@timesofindia) January 10, 2025

وذكرت سلطات المطارات على موقع إكس للتواصل الاجتماعي أن إقلاع الطائرات تأثر بالضباب الكثيف وحذرت من صعوبات قد تواجه الرحلات الجوية التي تفتقر إلى نظام ملاحة متطور يتيح الهبوط على الرغم من انخفاض الرؤية.

وقالت شركة "إنديغو"، أكبر شركة طيران في الهند، -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- إن "الضباب الدخاني الكثيف عبر الحزام الشمالي يؤثر على الرحلات الجوية التي تقلع وتهبط في دلهي، وقد يتعين إلغاء بعض الرحلات الجوية خلال اليوم".

ووفقا للتصنيف المباشر لمجموعة (آي.كيو إير) لمراقبة جودة الهواء -اليوم الجمعة- فقد جاءت العاصمة الهندية، التي تكافح الضباب الدخاني وتلوث الهواء منذ بداية الشتاء، في المرتبة الثانية بين أكثر عواصم العالم تلوثا.

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وقالت هيئة مكافحة التلوث في البلاد إن نوعية الهواء في المنطقة صُنفت على أنها "خطيرة" إذ وصل مستوى مؤشر يقيس نوعية الهواء إلى 408 عند الساعة 09:05 صباحا بالتوقيت المحلي. وتعتبر المستويات من صفر إلى 50 "جيدة".