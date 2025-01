ضباب دخاني كثيف يعطل رحلات الطيران بالعاصمة الهندية

غطى ضباب دخاني كثيف العاصمة الهندية دلهي اليوم الجمعة مما أدى إلى انخفاض الرؤية إلى الصفر في بعض المناطق وتعطل الرحلات الجوية في المطار الرئيسي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون البرتقالي لدلهي اليوم الجمعة، وهو ثاني أعلى مستوى من التحذيرات، وتوقعت ضبابا يتراوح بين كثيف وكثيف للغاية في العديد من المناطق مما قد يؤثر على المطارات والطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في المنطقة.

#WATCH | Dense fog envelopes #Delhi

(Visuals from East Delhi at 7:45 am)

📹Sanjeev Rastog / TOI pic.twitter.com/gBiaNVf8Gu

