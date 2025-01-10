شكوى بالسويد ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم إبادة بغزة

تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية -أمس الخميس- بشكوى لدى السلطات السويدية ضد جندي احتياط إسرائيلي مُقيم في أراضيها، بتهمة المشاركة سابقا في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية.

وتتخذ مؤسسة "هند رجب" من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتبرز منذ فترة في تغطيات الإعلام للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر الـ16.

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وهند رجب -التي تحمل المؤسسة اسمها- هي طفلة فلسطينية كانت بعمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أفراد أسرتها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

وفي تعريفها، تفيد المؤسسة بأنها "تأسست خلال الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، وهي تكرم ذكرى هند رجب، وكل مَن لقوا حتفهم أو عانوا في ظل حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

وتقول إن مهمتها الأساسية "السعي بنشاط إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن هذه الفظائع، بما في ذلك الجناة والمتواطئون والمحرضون على العنف ضد الفلسطينيين".

وفي الأسابيع الأخيرة، بات اسم "هند رجب"معروفا في إسرائيل لدور المؤسسة، التي تأسست في فبراير/شباط 2024، في ملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين قضائيا في أنحاء العالم.

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تزايد الملاحقات

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مؤسسة "هند رجب" تقدمت بشكوى جديدة ضد عسكري احتياطي في السويد، لدى السلطات في ستوكهولم، ووفق الإذاعة، فإن المؤسسة تقول إن العسكري المتهم شارك في جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، دون تفاصيل أخرى.

والاثنين، رصدت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج منذ بدء الإبادة في غزة، مؤكدة "تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن".

ولم تحدد هيئة البث أسماء هذه الدول، لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أفادت بأنها: جنوب أفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل.

وقبل أيام فر جندي إسرائيلي من البرازيل بعدما صدر بحقه أمر توقيف بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في غزة، ويوم الثلاثاء الماضي أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" رفع دعوى قضائية في الأرجنتين ضد جنديين إسرائيليين أحدهما الذي فر من البرازيل، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.