تركيا مستعدة لتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية لسوريا في الفترة المقبلة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن بلاده ستواصل استعداداتها لتعزيز وتقوية القدرة الدفاعية والأمنية لسوريا في الفترة المقبلة.

وقال أكتورك، في مؤتمر صحفي على هامش مناورات للقوات البحرية بقاعدة موغلا العسكرية، إن تركيا لن تسمح بإقامة "أي كيان إرهابي أو واقع جديد في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف "نؤكد مرة أخرى أننا نرحّب بالمرحلة الجديدة التي بدأت في سوريا، الدولة الجار والتي نملك معها أطول حدود برية، وسنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب السوري كما فعلنا على الدوام، وسنواصل دعمنا لأمن واستقرار دائم في المنطقة عبر تعاون وثيق مع الإدارة السورية الجديدة".

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أعرب قبل أكثر من 3 أسابيع عن استعداد بلاده للتعاون العسكري مع القيادة الجديدة في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، حال تلقت أنقرة طلبا بذلك.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.