إيران تتوعد إسرائيل بقوة هجومية ودفاعية جديدة وتكشف عن مسيّرة انتحارية

قال قائد الدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني العميد داوود شيخيان إن إيران ستختبر قريبا منظومة مضادة للصواريخ الباليستية محلية الصنع، فيما كشف الحرس الثوري عن أحدث طائرة مسيرة انتحارية باسم "رضوان".

قال شيخيان، في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية، إن "العدو سيواجه قوة هجومية ودفاعية في الحرب الجديدة"، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي تعرّضت لضرر محدود "بالعدوان الصهيوني" واستُبدلت بسرعة.

وأوضح قائد الدفاع الجوي في الحرس الثوري الإيراني "قريبا سنشهد اختبار منظومة مضادة للصواريخ الباليستية إيرانية الصنع، وهي سترسخ معادلات كثيرة في المجال العسكري وفي أذهان أعداء الجمهورية الإسلامية".

تتزامن تصريحات شيخيان مع إعلان الحرس الثوري عن أحدث طائرة مسيّرة انتحارية تحمل اسم "رضوان"، وتتمتع بمدى يبلغ 20 كيلومترا، وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الطائرة المسيّرة "رضوان" أصبحت جاهزة للعمل، وتتميز بقدرتها على التحليق لمدة 20 دقيقة.

وتحتوي الطائرة على كاميرا مثبتة في مقدمتها تقوم بنقل الصور مباشرة للمستخدم بعد إطلاقها من منصة إطلاق أسطوانية الشكل، ما يتيح للمستخدم اختيار الهدف وتوجيه الطائرة للهجوم عليه.

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يأتي ذلك فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة خاصة الخميس، لمناقشة استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة ثالثة لإيران.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا التوقعات بأن تتبنى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياسة أكثر عدوانية ضد إيران.

وأفاد موقع أكسيوس الإخباري في وقت سابق -نقلا عن مصادر لم يسمها- بأن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، لمس -بعد اجتماع له مع ترامب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- لدى الأخير انطباعا بأنه قد يدعم ضربة جوية إسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، أو قد يأمر هو نفسه بضربة أميركية ضد إيران.