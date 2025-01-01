27 شهيدا في غزة ومياه الأمطار تغمر 1500 خيمة للنازحين

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في القطاع خلال 48 ساعة حيث وصل للمستشفيات 12 شهيدا و41 مصابا، في حين استشهد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقال مراسل الجزيرة إن 6 فلسطينيين استشهدوا في قصف جوي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة بينهم 3 أطفال وسيدتان، كما أصيب عدد آخر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن عالقين ومفقودين في المكان المستهدف.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأن طائرة إسرائيلية قصفت شقة سكنية في إحدى العمارات تعود لعائلة السويركي، مما أدى إلى تدميرها وسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال.

كما قال مراسل الجزيرة إن طواقم الإسعاف الفلسطينية نقلت بمساعدة الأهالي شهداء وجرحى جراء قصف المستشفى المعمداني في مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانيَ عدة في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية وقصفا مدفعيا استهدفا محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وفي مخيم البريج وسط القطاع شيع أهالي المخيم شهيدين، أحدهما طفل، سقطا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا داخل المخيم الذي يؤوي عائلات نازحة من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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وفي حي المنارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين. وتم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

ارتفاع أعداد الشهداء

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، خلال 48 ساعة الماضية، مجزرتين في حق العائلات بقطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 12 شهيدا، و41 مصابا، مما يرفع عدد الشهداء إلى 45 ألفا و553 شهيدا والمصابين إلى 108 آلاف و379 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن 90% من منازل شمالي قطاع غزة دمرت بالكامل نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة. وأضاف أن الفرق الطبية وفرق الدفاع المدني غيرُ قادرين على تقديم أي خدمات شمالي القطاع ومن بينها عمليات انتشال الجثث.

كما غمرت مياه الأمطار أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة بسبب منخفض جوي أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهبوب موجات صقيع ضربت مناطق مختلفة من القطاع خلال اليومين الماضيين.

وأعلن الدفاع المدني عن رصد مئات من الخيام وصل منسوب مياه الأمطار فيها إلى ما يزيد عن 30 سنتيمترا، وهو ما تسبب في إصابة كثير من النازحين بحالات ارتعاش بالإضافة إلى تلف أمتعتهم وفُرشهم.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.