وفد سوري رفيع برئاسة وزير الخارجية يصل إلى السعودية

أكدت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية أن وفدا سوريا برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني وصل إلى الرياض اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية للخارج.

وأفادت الوكالة بأن الوفد يضم أيضا وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.

والاثنين الماضي، قال الشيباني إنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، مضيفا أنه قبل الدعوة.

وأضاف -في منشور على منصة إكس- أنه يتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية على كافة المجالات.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التقى الأسبوع الماضي وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

كما وصلت صباح اليوم الأربعاء أول طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية سعودية إلى مطار دمشق الدولي ضمن جسر جوي أعلنت الرياض عن إطلاقه.

وتأتي زيارة الوفد السوري بعد أقل من شهر على إطاحة الثوار بنظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.