وصلت صباح اليوم الأربعاء أول طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية سعودية إلى مطار دمشق الدولي ضمن جسر جوي أعلنت الرياض عن إطلاقه، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعلنت السلطات السعودية اليوم تسيير جسر جوي إلى سوريا حاملا مساعدات إنسانية من إمدادات طبية وغذائية وإيوائية "للتخفيف من الأوضاع الصعبة" على السوريين، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيّر الأربعاء أولى طلائع الجسور الإغاثية السعودية المقدمة للشعب السوري الشقيق من مطار الملك خالد الدولي، وتحمل على متنها مواد غذائية وإيوائية وطبية متجهة إلى مطار دمشق الدولي".

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز عبد الله الربيعة قوله إن "الجسر الإغاثي الجوي الذي انطلق اليوم سيتبعه جسر بري آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السوريين"، وفق تعبيره.

مراسلة سانا: وصول طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية سعودية إلى مطار دمشق الدولي. pic.twitter.com/RLBd9hq8aU — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 1, 2025

وزار وفد حكومي سعودي رفيع المستوى نهاية الشهر الماضي دمشق، حيث التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

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كما أعلن وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني أنه تلقى دعوة لزيارة الرياض وسيقوم بتلبيتها.

وكانت قطر أعلنت بعد يومين من سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي تسيير جسر جوي يحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووصول أولى الطائرات إلى ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، قبل أن تصل أول طائرة مساعدات إلى مطار دمشق مباشرة أول أمس الاثنين.

كما أرسلت الكويت أول أمس طائرة مساعدات إلى سوريا هي الأولى لها، والثانية التي تصل إلى دمشق خلال اليوم ذاته بعد أخرى من قطر.

وتسببت سنوات الصراع في سوريا بانهيار النظام الصحي في البلاد وفق منظمة الصحة العالمية، كما أن أغلبية السكان باتوا تحت خط الفقر.

وشن تحالف فصائل مسلحة هجوما مباغتا استمر 11 يوما أفضى في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى الإطاحة بحكم عائلة الأسد الذي استمر قرابة نصف قرن، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد إلى موسكو.