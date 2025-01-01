نزيف الدماء مستمر.. غزة تودع 2024 تحت قصف الاحتلال

"لقد كان عاما مليئا بلون دماء أهل غزة، وخذلان المتخاذلين، وتواطؤ المتواطئين، وقتل الأطفال والنساء، وتدمير وإحراق المستشفيات، واللاإنسانية".

هذا ما عبّر عنه الناشط محمد أبو حجر، في منشور عبر صفحته على منصة فيسبوك، وهو يودع عام "الوداعات القاسية" 2024، كحال أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة المحاصر، ينشدون نهاية حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لم يستقبل سكان غزة عام 2025 بالورود أو الألعاب النارية، كما يُصور العالم احتفالاته بالعام الجديد، بل كان صاخبا بأصوات القصف والدمار وبيانات النزوح وصرخات المفجوعين بمجازر الاحتلال والعالقين تحت الأنقاض ودمعات الثكالى والمكلومين.

هذه الصورة المأساوية لأكبر كارثة إنسانية في القرن الـ21 تنعكس على عام جديد، لم ير الفلسطينيون بعد نهاية الحرب، وحالهم حبيس سجن تقلّصت مساحته من 365 كيلومترا مربعا، إلى 10% فقط يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنها "مناطق إنسانية"، بعد تدميره لأكثر من 86% من مساحة القطاع.

عام مرعب

وتسببت نحو 10 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق سكان غزة، في مسح 1413 عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية، وخلفت نحو 154 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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لذلك، كان عام 2024 "مليئا بأهل غزة الذين يعيدون تعريف الصبر في كل يوم يمر عليهم"، ويسهب الناشط وريف قاسم، في وصفه للعام المنصرم، بأنه "كان عاما مليئا بالقسوة والألم والفقدان والحرمان والجوع والدمار".

بدورها، تكتب روان السعدي أن 2024، كان عاما مليئا بالخسارات المربكة، "أكبرها خسارة جزء جديد من ضمير هذا العالم"، الصامت على مجازر وقتل وتدمير وعدّاد حرب لم يتوقف بعد 452 يوما.

في حين يقول محمود جلمبو إن "العام 2024 كان مليئا بالحزن والنزوح والفقدان والحرمان والخذلان والقهر والحسرات والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات"، وربما أكثر من هذه المصطلحات التي لا يستطيع من عاشوا تحت هول المجازر الإفصاح عنها والتعبير عن فظائع ما عاشوه.

صدمات وحكايات لن تنسى

ولكل من نجا من آلة القتل الإسرائيلية قصة تختلف تفاصيلها، لكن المجرم واحد مستمر في القتل والتدمير بلا حساب.

وتحكي أسماء الغول قصتها المؤلمة باستشهاد عدد من أفراد عائلتها من بينهم مراسل الجزيرة إسماعيل الغول قائلة "مرت بنا أوجاع لا تنسى، ومن أصعبها خروجنا من بيتنا وقصف بيت عمتي ثم بيتنا، لقد عشنا لحظات مرعبة عندما وصلت الدبابات إلى باب المدرسة التي لجأنا إليها، وتعرضنا للقصف هناك".

وتضيف "نزحنا عبر الحواجز الإسرائيلية إلى جنوب القطاع، وكانت الصدمة استشهاد أبي وإخوتي خالد ومراسل الجزيرة إسماعيل وأحمد، وعدد من أفراد العائلة"، وما زاد ألمَ الناجية أسماء أنها لم تتمكن من إلقاء نظرة الوداع على أحبتها.

الوضع الآن في غزة صعب جداً، دعواتكم لأهل الخيام !! pic.twitter.com/GgQZQdurrq — جهاد حلس، غزة (@Jhkhelles) December 31, 2024

ومن بين الصدمات المشابهة، ما عبرت عنه عبير مراد التي قالت إن "صدمة قصف بيتها على رأس من فيه واستشهاد أخيها في مدينة غزة بدون أن تلقي نظرة الوداع عليه"، كحال آلاف العائلات التي اضطرتها الحرب للنزوح إلى جنوب القطاع، في حين استشهد عدد من أفراد عائلتها ممن بقوا في شمال القطاع.

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بدوره، يلخص أبو أيهم، في تعليق على منصة فيسبوك، السنة المنصرمة بوصفها سنة الفراغ، ويقول إنه "لم يأت عام 2024، فنحن عالقون عند تاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي يتكرر كل يوم بلا جديد".

يبدأ أول أيام العام الجديد بمجزرة في جباليا شمال غزة والمغازي وسط القطاع .

قتل الجيش مجموعة جديدة من الأطفال داخل منزلهم، وأجبر العائلات على مغادرة المغازي بعد منتصف ليلة شديدة البرودة . pic.twitter.com/8vDJjx36Ji — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 1, 2025

وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، فإلى جانب استمرار المجازر الإسرائيلية واستشهاد وإصابة الآلاف من الغزيين، تسبب إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع في تفاقم المجاعة بقطاع غزة.

وزاد الاحتلال من حجم الكارثة الإنسانية بعد تدمير 34 مستشفى، و80 مركزا صحيا أخرجوا عن الخدمة، واستهداف 162 مؤسسة صحية، ومنع مئات آلاف الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، وكذا منع دخول الأدوية اللازمة لهم.

الله يكون بالعون يارب..

وحسبنا الله ونعم الوكيل..

دول وأنظمة وزعامات مش قادرين يضغطوا لزيادة عدد شاحنات الاغاثة.. الاغاثة فقط لأجل هؤلاء الأبرياء المعذبين.. 🚨 "بستنا في الأواعي ينشفن"… طفلة تقف في العراء والبرد في محاول لتجفيف ملابسها بعد أن تسللت مياه الأمطار إلى خيمتهم في… pic.twitter.com/eJd0MFBVC9 — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) December 31, 2024

وهذه بعض أرقام قطاع غزة خلال 450 يوما من العدوان الإسرائيلي المستمر التي نشرها المكتب الإعلامي الحكومي:

56 ألفا و714 شهيدا ومفقودا. 11 ألفا ومئتي مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات.

108 آلاف و189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات. 88 ألف طن متفجرات ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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12 ألفا و650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

161 ألفا و600 وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

82 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

194 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيا.

نحو مليوني نازح في قطاع غزة، و110 آلاف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

نحو 86% نسبة الدمار في قطاع غزة.

37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.