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نحو 40 ألف عسكري بالنظام المخلوع يسوون أوضاعهم باللاذقية

Syrians queue outside a centre in the western Syrian port city of Latakia, on December 18, 2024, as members of the former Assad regime register with the rebel authorities to settle their status. - Islamist-led rebels took Damascus in a lightning offensive on December 8, ousting president Bashar al-Assad and ending five decades of Baath rule in Syria. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)
عناصر في نظام الأسد المخلوع ينتظرون لتسوية أوضاعهم أمام مركز باللاذقية (الفرنسية)
1/1/2025

أعلنت قيادة شرطة محافظة اللاذقية في سوريا اليوم الأربعاء أن نحو 40 ألف عسكري في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد سوّوا أوضاعهم، بعد أن كانت أعدادهم قبل أسبوعين 10 آلاف عنصر.

وقال المكلف بقيادة شرطة اللاذقية المقدم مصطفى صبوح إن 37 ألف عنصر بالنظام السابق في سوريا سوّوا أوضاعهم باللاذقية في المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لهذا الغرض.

وأضاف صبوح -للجزيرة- أن العسكريين من نظام الرئيس المخلوع سلموا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح متنوعة نقلت إلى مقرات إدارة العمليات العسكرية في المحافظة.

ويوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت إدارة العمليات العسكرية إن مركز التسوية في اللاذقية استقبل 10 آلاف من جنود النظام المخلوع لتسوية أوضاعهم، وقد مُنحوا بطاقة حماية مؤقتة، تخوّلهم التحرك في البلاد من دون التعرض للاعتقال.

وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها لتسوية أوضاع العسكريين والأمنيين من النظام السابق، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في المجتمع وضمان تحقيق العدالة.

وكانت محافظة اللاذقية شهدت مواجهات وصفت بالعنيفة بين من يوصفون بفلول النظام وقوات الأمن العام التابع للحكومة الجديدة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من الأشخاص في منطقة الساحل السوري.

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المصدر : الجزيرة

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