مقتل وإصابة العشرات بحادث سير غرب اليمن

أفادت مصادر محلية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، اليوم الأربعاء، جراء انقلاب شاحنة رباعية الدفع على طريق سريع في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت المصادر أن شاحنة مكتظة بالركاب انقلبت في منطقة "المنطاشة" بمديرية جبل رأس في الحُديدة مما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح الشاحنة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في انقلابها.

وأكدت المصادر أن المواطنين كانوا عائدين إلى منازلهم بعد مشاركتهم في حفل تخرج دفعة مجندين -بمنطقة "المبرز"- تابعين لجماعة الحوثي.

ويرى مراقبون أن هذا الحادث يسلط الضوء مجددا على سلسلة حوادث مرورية دامية يشهدها اليمن، حيث يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب القيادة على طرق جبلية وعرة، فضلا عن سوء حالة الطرق وافتقارها لأعمال الصيانة والقيادة بسرعة زائدة.