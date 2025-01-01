غزة تستقبل العام الجديد على وقع مجازر إسرائيلية بجباليا والبريج

استقبل سكان قطاع غزة العام الجديد على وقع مجازر إسرائيلية جديدة بحق المدنيين، بينما استهدفت المقاومة الفلسطينية مجددا مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 17 فلسطينيا صباح اليوم الأربعاء جراء غارات جوية إسرائيلية على جباليا البلد شمالي القطاع ومخيم البريج في وسطه.

وقالت مصادر فلسطينية إن 15 شخصا -معظمهم أطفال- استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا البلد، في حين استشهدت سيدة وطفل في مخيم البريج.

وتواصل القصف الجوي والمدفعي بينما تفاقمت معاناة السكان بعد أن غمرت مياه الأمطار ما لا يقل عن 1500 خيمة تؤوي النازحين، وفقا للدفاع المدني في غزة.

تغطية صحفية: 8 شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة طروش في جباليا البلد شمال غزة. pic.twitter.com/5u6hxoMSHe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 1, 2025

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق أخرى شمالي قطاع غزة استهدفت إحداها محلية لتحلية المياه في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

وبالتزامن، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال نسفت صباح اليوم مباني سكنية في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع أيضا.

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ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا واسعا على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وتهجير الآلاف إلى مدينة غزة جنوبا.

وخلال هذه الفترة، واجهت القوات المتوغلة في المنطقة مقاومة ضارية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 جنديا إسرائيليا، وفقا لبيانات رسمية إسرائيلية.

🔴 "استشهد جعان".. طفل ارتقى جراء قصف الاحتلال منزلاً ببلوك 9 في مخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/mGYX4hcxAe — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPl) January 1, 2025

قصف وإخلاء

وفي تطورات متزامنة، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان في عدد من مناطق مخيم البريج، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا.

وفي مدينة غزة، أفادت قناة الأقصى الفضائية بإصابة فلسطينيين إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مستودعات للمساعدات في منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وسُجل إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال جنوبي مدينة غزة.

وبالتزامن أفادت قناة الأقصى الفضائية باستهداف منزل مراسل الجزيرة رامي أبوطعيمة في منطقة الفخاري شرق خان يونس وإصابة أفراد من عائلته.

كما قالت القناة إن الآليات الإسرائيلية تطلق النار بشكل متواصل في منطقة المواصي التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين غرب رفح.

رشقة صاروخية

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها أطلقت منتصف الليلة الماضية رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت بغلاف غزة ردا على ما سمتها المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه منطقة نتيفوت، وتحدث عن اعتراض أحدهما دون إصابات، بينما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.

وتواترت في الأيام القليلة الماضية عمليات إطلاق الصواريخ من مناطق يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، بينها بيت حانون، مما شكل "مفاجأة"، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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وفي إطار عمليات المقاومة المتصاعدة شمالي القطاع، أعلنت سرايا القدس أمس الثلاثاء أنها أوقعت رتلا من الآليات الإسرائيلية في حقل من العبوات المضادة للدروع وسط مخيم جباليا.

كما نشرت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لقصف القوة الصاروخية مدينتي القدس المحتلة وتل أبيب، مشيرة إلى أن الاستهدافات تأتي ردا على استمرار العدوان واقتحام المسجد الأقصى.