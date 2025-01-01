ما المحافظات السورية الأكثر تلوثا بالألغام والقنابل العنقودية؟

أصيب 5 أطفال بجروح وصفت بالخطيرة في انفجار لغم أرضي اليوم الأربعاء على أطراف قرية البوغاز في ريف حلب الشرقي، في وقت أحصت فيه الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 45 مدنيا نتيجة انفجار ألغام مضادة للأفراد في سوريا خلال الشهر الماضي.

وكان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بدأ نهاية عام 2011 بزراعة الألغام على طول الشريط الحدودي مع لبنان وتركيا من دون أن يترافق ذلك مع تحذيرات ملائمة لحماية المدنيين، وفق تقرير بثته الجزيرة.

ومع اندلاع الحراك الشعبي، زاد النظام المخلوع -حسب الشبكة السورية- في استخدام الألغام المضادة للأفراد، ثم أدخل سلاحا فتاكا جديدا هو القنابل العنقودية.

وتتبعت الشبكة السورية على مدار السنوات الماضية ضحايا ومصابي انفجارات الألغام والذخائر العنقودية، وطابقت قاعدة بياناتها مع المعطيات الميدانية لمناطق القتال، في محاولة لرسم خريطة تقريبية عرضتها الجزيرة للمناطق الملوثة في محافظات البلاد.

ووفق خريطة الجزيرة، برزت محافظات ملوثة بنسب أعلى من غيرها بالذخائر العنقودية والألغام، مثل حلب وإدلب وحماة وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وبدرجة أقل دمشق ودرعا والسويداء.

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ووثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا، بينهم 931 طفلا، بسبب انفجار الألغام الأرضية منخفضة التكلفة من حيث التصنيع بين عامي 2011 و2024، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف سوري.

وكان مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح قال للجزيرة إن طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات كثيرة بعد سقوط نظام بشار الأسد، أبرزها وجود عدد كبير من المقابر الجماعية وكمية الألغام ومخلفات الحرب.

وأكد الصالح أن كمية انتشار الألغام ومخلفات الحرب في كثير من المناطق تعوق حركة فرق الدفاع المدني، وتعوق أيضا عودة المواطنين والنازحين إلى منازلهم، إضافة إلى إعاقة إصلاح شبكات المياه والكهرباء.

وشدد على ضرورة وجود فرق متخصصة في نزع الألغام وزيادة عدد العاملين في هذا المجال وتدريبهم بسبب انتشار الألغام ومخلفات الحرب على مساحة شاسعة في سوريا.