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عاجل | وفا: السلطة الفلسطينية توقف بث فضائية الجزيرة وتجمد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين

1/1/2025-|آخر تحديث: 1/1/202510:04 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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