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40 قتيلا ومصابا بحادثة دهس في نيو أورليانز الأميركية

حادثة الدهس في نيو أورليانز الأميركية
شبكة "إيه بي سي" نقلت عن شرطة نيو أورليانز قولها إن حادث الدهس كان متعمدا (مواقع التواصل)
1/1/2025-|آخر تحديث: 1/1/202503:12 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت سلطات نيو أورليانز الأميركية عن سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أشخاصا عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وأضافت نقلا عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار.

من جانبها، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن شرطة نيو أورليانز قولها إن حادث الدهس كان متعمدا.

المصدر : الجزيرة

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