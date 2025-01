40 قتيلا ومصابا بحادثة دهس في نيو أورليانز الأميركية

أعلنت سلطات نيو أورليانز الأميركية عن سقوط 10 قتلى و30 مصابا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أشخاصا عدة لقوا حتفهم بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس في شارع بوربون بالحي الفرنسي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وأضافت نقلا عن شهود أن شاحنة صدمت الحشد بسرعة عالية، ثم خرج السائق وبدأ في إطلاق النار، وردّت الشرطة بإطلاق النار.

من جانبها، نقلت شبكة "إيه بي سي" عن شرطة نيو أورليانز قولها إن حادث الدهس كان متعمدا.

