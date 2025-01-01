صحف عالمية: البرد يقتل النازحين في غزة وإسرائيل تخفي كثيرا من المفقودين

تناولت صحف عالمية مسألة اختفاء كثير من الفلسطينيين بطريقة غامضة بعد اعتقالهم من جانب قوات الاحتلال، وأشارت أيضا إلى موت كثيرين بسبب شدة البرة في قطاع غزة.

فقد أكدت صحيفة "هآرتس" أن كثيرا من فلسطينيي غزة اختفوا بشكل غامض بعد رؤيتهم آخر مرة مع قوات الاحتلال.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي ينكر وجود كثير من المفقودين لديه، مشيرة إلى أنه في حالات عديدة "اتضح أن المفقودين إما ما زالوا رهن الاعتقال أو أنهم فقدوا حياتهم".

وفي صحيفة "الإندبندنت"، تناول تقرير الأخبار التي تتحدث عن موت أطفال في القطاع من شدة البرد، مشيرا إلى أن نحو مليون و600 ألف نازح يعيشون في ملاجئ مؤقتة لا توفر سوى قليل من الحماية من المطر والبرد.

وقال التقرير إن المساعدات لا تغطي حتى أبسط حاجات السكان، وإن الباقين يكافحون للتكيف مع ظروف الحرب في فصل الشتاء.

أما صحيفة "ليبراسيون"، فنقلت عن طبيبة متخصصة في علم النفس تعيش في غزة أن سكان القطاع جربوا كل أشكال الموت، مضيفة أن النازحين الذين ظلوا يتنقلون من مكان إلى آخر منذ بداية الحرب لا يجدون مكانا آمنا يستقرون فيه وأنهم محاصرون بالقصف والجوع والبرد واليأس.

إسرائيل مهددة بحرب مستمرة

وفي صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال مقال رأي إن إسرائيل مهددة بحرب مستمرة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني، واستبعد المقال صمود اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان بشكل دائم.

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وقال المقال إن الحوثيين لا يظهرون تراجعا عن موقفهم حتى بعد تنفيذ إسرائيل وبعض حلفائها هجمات على مواقع في اليمن، معتبرا أن هذا الواقع يعكس حجم التهديد الذي تواجهه تل أبيب على جبهات متعددة.