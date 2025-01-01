مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في سابع أيام عيد الأنوار اليهودي

اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين -اليوم الأربعاء- المسجد الأقصى، في حين هدمت قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا جنوب مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل فلسطيني محلي للمدينة، -في بيان- إن "756 مستعمرًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترتين الصباحية والمسائية".

في حين قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس -على صفحته بموقع فيسبوك- إن الاقتحامات الواسعة اليوم تأتي في اليوم السابع من أيام عيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي.

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إضاءة شموع "عيد الحانوكاه/الانوار" اليهودي في #المسجد_الأقصى

▪︎الشمعة الثامنة والأخيرة من عيد الحانوكاه تضاء داخل الأقصى ..انتهاك خطير يضاف الى سلسلة من الانتهاكات التي سجلت في الأقصى خلال عام 2024 الماضي pic.twitter.com/uGL2FX8Pbn — Silwanic (@Silwanic1) January 1, 2025

وأكد أن مستوطنين قاموا بإشعال "الشمعة الثامنة والأخيرة من عيد الحانوكاه داخل الأقصى، في انتهاك خطير يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي سجلت في الأقصى خلال عام 2024".

وكانت "جماعات الهيكل" المتطرفة دعت للاحتفال بالعيد داخل ساحات الأقصى، وحثت أنصارها على تنفيذ الطقوس الخاصة به بالداخل، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد.

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وأضاف المركز الذي نشر صورة الشموع على أحد الجدران داخل الأقصى دون أن يذكر الموضع على وجه التحديد، أن من بين الانتهاكات خلال العام المنقضي "النفخ في البوق، وتقديم قرابين نباتية، ورفع العلم الإسرائيلي، والدخول بلباس الصلاة المخصص للكنس، والصلوات العلنية والجماعية".

كما نشر المركز صورة لإضاءة "شمعدان عيد الحانوكاه" عند باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية. وأشار إلى أن "مستوطنين وصلوا إلى المكان وقاموا بالصلاة ثم أشعلوا شمعدان اليوم الثامن من عيد الحانوكاه/الشمعة الثامنة".

ومع بدء العيد -الخميس الماضي- عززت قوات الاحتلال إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة ونشرت الحواجز واقتحمت بلدات وأحياء مقدسية.

وفي عيد الأنوار يشعل اليهود الشموع احتفالا بما يسمونه انتصار الحشمونيين (142-63 قبل الميلاد) في التمرد ضد الإغريق والاستعاضة عن الحكم اليوناني للقدس باليهودي، وفق روايتهم.

بابتسامة خجولة.. الطفلة أشرقت تبلغ المراسل أن اليوم يصادف يوم ميلادها، لحظة تغطيته هدم الاحتلال منزلا في بلدة الولجة جنوبي القدس pic.twitter.com/U0gI5seN1i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 1, 2025

على صعيد آخر، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال هدمت منزلا فلسطينيا ببلدة الوَلَجة جنوب مدينة القدس "وشرّدت أطفاله في ظل الأجواء الباردة".

وأضافت أن الهدم جاء دون سابق إنذار ولم يسمح للعائلة بتفريغ محتويات المنزل.

ووفق توثيق الجزيرة نت، فقد نفذت قوات الاحتلال 357 عملية هدم في القدس خلال 2024، 262 منها هدم بالجرافات و95 منشأة بأيادي أصحابها قسرا.