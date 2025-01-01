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بالصور.. العالم يستقبل عام 2025 بالاحتفالات والصلاة

استقبال العام الجديد في نيويورك (الفرنسية)
1/1/2025

استقبل العالم العام الجديد 2025 بالألعاب النارية والاحتفالات، كما استقبلته شعوب بالصلاة والدعاء، يحدوهم الأمل بأن يكون عاما مليئا بالسلام والأفراح.

ويرصد هذا التقرير عددا من البلدان التي احتفلت بقدوم السنة الجديدة عبر مجموعة متنوعة من الصور.

ففي سوريا، استقبل مئات السوريين في ساحة الأمويين بدمشق، على وقع المفرقعات والأغاني الثورية، سنة 2025، مؤملين أن يحمل لهم أول عام يشهدونه منذ 5 عقود من دون حكم آل الأسد غدا أفضل.

سوريا تحتفل بأول سنة ميلادية من غير الأسد (رويترز)
سوريا تحتفل بأول سنة ميلادية من غير الأسد (رويترز)

وفي مصر، احتفت سماء القاهرة بالألعاب النارية ترحيبا بالقادم الجديد.

الأهرامات تشهد احتفالات المصريين بقدوم العام الجديد 2025 (الفرنسية)
الأهرامات تشهد احتفالات المصريين بقدوم العام الجديد 2025 (الفرنسية)

وفي قطر، شهدت مدينة لوسيل الحديثة احتفالات وسط حشود غفيرة من الناس تجمعوا لمشاهدة ميلاد عام جديد.

واحتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2025 من خلال استعراض كبير شمل إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا.

عرض ضوئي وألعاب نارية تضيء برج خليفة أطول مبنى في العالم خلال احتفالات ليلة رأس السنة (الفرنسية)
عرض ضوئي وألعاب نارية تضيء برج خليفة أطول مبنى في العالم خلال احتفالات ليلة رأس السنة (الفرنسية)

كما أضاءت شوارع إسطنبول والأماكن السياحية بها احتفاء بليلة أول يوم في العام 2025.

صور تذكارية من إحدى ساحات إسطنبول بمناسبة العام الجديد 2025 (رويترز)
صور تذكارية من إحدى ساحات إسطنبول بمناسبة العام الجديد 2025 (رويترز)

وشهدت ألمانيا احتفالات رأس السنة تحت شعار "مرحبا 2025″، حيث أُقيمت فعالية كبيرة عند بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين.

برلين تدخل السنة الجديدة باحتفلات من بوابة براندنبورغ التاريخية (رويترز)
برلين تدخل السنة الجديدة باحتفالات من بوابة براندنبورغ التاريخية (رويترز)

واستضافت هونغ كونغ عرضا كبيرا للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا. ولا تحتفل الصين على نطاق واسع بليلة رأس السنة الجديدة حيث ينظرون إلى السنة الصينية المستندة إلى التقويم القمري، بأنها أكثر أهمية.

يؤمل الصينيون في هونغ كونغ أن تحتفي بهم السنة الجديدة كما احتفوا بقدومها (الأناضول)
يؤمل الصينيون في هونغ كونغ أن تحتفي بهم السنة الجديدة كما احتفوا بقدومها (الأناضول)

وفي الهند، تحتفل طائفة من السيخ بالغطس في ما يسمى نهر "الساروفار" بجوار المعبد الذهبي المقدس في أمريتسار، خلال يوم رأس السنة الجديدة.

سيخيون يستقبلون السنة الجديدة من جوار المعبد الذهبي أحد الأماكن المقدسة لديهم بالهند (الفرنسية)
سيخيون يستقبلون السنة الجديدة من جوار المعبد الذهبي أحد الأماكن المقدسة لديهم بالهند (الفرنسية)

كما احتفل الكينيون في العاصمة نيروبي بقدوم السنة الجديدة بأحد أبراج العاصمة الشهيرة.

احتفالات رأس السنة الجديدة في نيروبي بكينيا (رويترز)
احتفالات رأس السنة الجديدة في نيروبي بكينيا (رويترز)

وفي اليابان، يحتفل الناس برأس السنة اليابانية والتي تعرف باسم "شوغاتسو"، وهي تطابق السنة الميلادية.

يابانيون يصلون ضريح شنتو في طوكيو حيث يطلبون حسن النية خلال اليوم الأول من العام الجديد 2025 (الأناضول)
يابانيون يصلون أمام ضريح شنتو بطوكيو حيث يطلبون حسن النية خلال اليوم الأول من العام الجديد 2025 (الأناضول)
المصدر : وكالات

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