بالصور.. العالم يستقبل عام 2025 بالاحتفالات والصلاة

استقبل العالم العام الجديد 2025 بالألعاب النارية والاحتفالات، كما استقبلته شعوب بالصلاة والدعاء، يحدوهم الأمل بأن يكون عاما مليئا بالسلام والأفراح.

ويرصد هذا التقرير عددا من البلدان التي احتفلت بقدوم السنة الجديدة عبر مجموعة متنوعة من الصور.

ففي سوريا، استقبل مئات السوريين في ساحة الأمويين بدمشق، على وقع المفرقعات والأغاني الثورية، سنة 2025، مؤملين أن يحمل لهم أول عام يشهدونه منذ 5 عقود من دون حكم آل الأسد غدا أفضل.

وفي مصر، احتفت سماء القاهرة بالألعاب النارية ترحيبا بالقادم الجديد.

وفي قطر، شهدت مدينة لوسيل الحديثة احتفالات وسط حشود غفيرة من الناس تجمعوا لمشاهدة ميلاد عام جديد.

واحتفلت دبي برأس السنة الميلادية 2025 من خلال استعراض كبير شمل إطلاق أكثر من 45 عرضا للألعاب النارية في 36 موقعا.

كما أضاءت شوارع إسطنبول والأماكن السياحية بها احتفاء بليلة أول يوم في العام 2025.

وشهدت ألمانيا احتفالات رأس السنة تحت شعار "مرحبا 2025″، حيث أُقيمت فعالية كبيرة عند بوابة براندنبورغ التاريخية في برلين.

واستضافت هونغ كونغ عرضا كبيرا للألعاب النارية فوق ميناء فيكتوريا. ولا تحتفل الصين على نطاق واسع بليلة رأس السنة الجديدة حيث ينظرون إلى السنة الصينية المستندة إلى التقويم القمري، بأنها أكثر أهمية.

وفي الهند، تحتفل طائفة من السيخ بالغطس في ما يسمى نهر "الساروفار" بجوار المعبد الذهبي المقدس في أمريتسار، خلال يوم رأس السنة الجديدة.

كما احتفل الكينيون في العاصمة نيروبي بقدوم السنة الجديدة بأحد أبراج العاصمة الشهيرة.

وفي اليابان، يحتفل الناس برأس السنة اليابانية والتي تعرف باسم "شوغاتسو"، وهي تطابق السنة الميلادية.