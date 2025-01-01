السفارة الأميركية بدمشق: ملتزمون بدعم الشعب السوري

قالت السفارة الأميركية في دمشق -اليوم الأربعاء- إن لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وتشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد.

وأكدت السفارة الأميركية بدمشق -في بيان- التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام ما وصفتها بالفرصة التاريخية.

وهنأت السفارة الأميركية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، مشيرة إلى أن واشنطن "تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".

مع دخولنا عام 2025، نقف مع الشعب السوري ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للعام المقبل. بعد خمسة عقود من طغيان نظام الأسد، أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وإعادة تشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية وشمولاً. pic.twitter.com/WVeUfgJ2Z6 — U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 1, 2025

وكان السفير الأميركي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، من بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا.

غير أن السفارة الأميركية في دمشق لا تزال مغلقة، إذ أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن استئناف العمليات بالسفارة في سوريا "يتطلب عددا من الخطوات".