أخبار|سوريا

السفارة الأميركية بدمشق: ملتزمون بدعم الشعب السوري

FILE - In this Wednesday, Jan. 12, 2011 file photo, the U.S. embassy building is seen in Damascus, Syria. The Obama administration has closed the U.S. Embassy in Damascus and pulled all American diplomats out of Syria Monday, Feb. 6, 2012. (AP Photo/Bassem Tellawi, File)
السفارة الأميركية في دمشق لا تزال مغلقة (أسوشيتد برس)
1/1/2025

قالت السفارة الأميركية في دمشق -اليوم الأربعاء- إن لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم وتشكيله، وإقامة مجتمع جديد أكثر حرية بعد 5 عقود من طغيان نظام الأسد.

وأكدت السفارة الأميركية بدمشق -في بيان- التزام الولايات المتحدة بالعمل مع السوريين لمساعدتهم على اغتنام ما وصفتها بالفرصة التاريخية.

وهنأت السفارة الأميركية في دمشق السوريين بمناسبة حلول العام الجديد، مشيرة إلى أن واشنطن "تتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا".

وكان السفير الأميركي دانييل روبنشتاين وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى عقدا خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات في دمشق مع الإدارة الجديدة وقادة المجتمع المدني السوري، من بينهم ناشطات وصحفيات وأكاديميات، لبحث رؤيتهم لمستقبل سوريا.

غير أن السفارة الأميركية في دمشق لا تزال مغلقة، إذ أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن استئناف العمليات بالسفارة في سوريا "يتطلب عددا من الخطوات".

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المصدر : الجزيرة

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