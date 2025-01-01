أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين أدينوا بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة. ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد تم تنفيذ الأحكام في المنطقة الشرقية بعد اكتمال جميع مراحل التقاضي وتأييد الحكم من المحكمة العليا وصدور مرسوم ملكي بتنفيذه.

وتم القبض على المتهمين أثناء محاولتهم تهريب كميات من الحشيش المخدر إلى المملكة. وأكدت الوزارة أن الأحكام جاءت بعد إجراء التحقيقات التي أثبتت التهم الموجهة إليهم.

وشهد عام 2024 تنفيذ 117 حكم إعدام متعلقة بقضايا المخدرات في السعودية، وفقا لإحصائية أعدتها الصحافة الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية. ويمثل هذا ارتفاعا حادا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم إعدام 19 شخصا في قضايا المخدرات في ديسمبر/كانون الأول 2022 وحده، بعد تعليق تنفيذ هذه العقوبة لنحو 3 سنوات.

من جانبها، تؤكد السلطات السعودية أن أحكام الإعدام تُنفذ بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، مشددة على أن الهدف هو مكافحة انتشار المخدرات والحفاظ على أمن المجتمع. وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل ومحاربة المخدرات".