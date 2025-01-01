الرئيس الروحي للدروز يكشف سبب منع رتل عسكري من دخول السويداء

أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، اليوم الأربعاء، أن حادثة إعادة رتل تابع للأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال من السويداء جنوبي البلاد كان بسبب عدم التنسيق.

وشرح -في حديث للجزيرة- أن الرتل الذي كان متجها إلى مقر قيادة الشرطة في السويداء، أُعيد إلى دمشق بسبب عدم التنسيق بين القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في العاصمة وبين غرفة العمليات المشتركة في السويداء.

وشدد على أن أهالي السويداء يتعاملون مع الإدارة السورية الجديدة بشفافية ومصداقية.

ومساء أمس الثلاثاء، منعت الفصائل المحلية في السويداء رتلا عسكريا تابعا لإدارة العمليات العسكرية من دخول المحافظة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قرار المنع جاء بتوجيه من الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الذي أكد عدم السماح بوجود أي مظهر عسكري من خارج المحافظة.

وتجاوب الرتل حينها للمنع وعاد إلى دمشق، لكن القيادة العامة في سوريا لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التقى الشهر الماضي وفدا من أهالي محافظة السويداء، من بينهم نجل حكمت الهجري لبحث التطورات في سوريا والخطوات المستقبلية.

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وتنتشر في السويداء فصائل محلية مسلحة عملت على تقويض دور نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في المحافظة. وقبيل سقوط النظام بيومين، تحالفت هذه الفصائل ضمن غرفة عمليات واحدة، وطردت جميع قوات جيش النظام من السويداء.