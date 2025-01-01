الحوثيون يعلنون تنفيذ 27 عملية ضد إسرائيل في ديسمبر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) أنها نفذت 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات "الصهيوأميركية" على اليمن.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

وذكر التقرير أن قوات الجماعة نفذت خلال الشهر المنصرم 27 عملية عسكرية في عمق إسرائيل، موضحا أن هذه العمليات نُفذت ضد أهداف عسكرية وحيوية حساسة (دون ذكرها) لإسرائيل بـ10 صواريخ فرط صوتية من نوع "فلسطين 2"، وصاروخ باليستي من طراز "ذو الفقار"، وعشرات الطائرات المسيرة الهجومية.

و"تضامنا مع غزة"، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

إعلان

ولفت تقرير الجماعة إلى أن آخر عمليات ديسمبر تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين الثلاثاء، إحداهما استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2″، بينما الأخرى استهدفت محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".

وأشار إلى أن ذلك لا يشمل عمليات الإسناد البحرية ومواصلة فرض الحظر الكامل على الملاحة والوصول إلى موانئ إسرائيل.

وبدعم أميركي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.