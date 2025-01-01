الحوثيون يسقطون مسيرة أميركية ويكشفون عن عملياتهم ضد إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية إسقاط طائرة مسيرة أميركية في أجواء محافظة مأرب وسط اليمن، هي الثانية خلال 72 ساعة الماضية.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان متلفز اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أميركية من نوع "إم كيو 9" أثناء تنفيذها "مهام عدائية" في أجواء مأرب بصاروخ أرض-جو محلي الصنع، ولم يصدر تعقيب من الولايات المتحدة بالخصوص حتى اللحظة.

وأضاف سريع أن هذه الطائرة هي الثانية التي يتم إسقاطها خلال 72 ساعة، والـ14 منذ بدء "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة" منذ أكثر من عام.

وكان الحوثيون أعلنوا إسقاط مسيرة أميركية من الطراز نفسه مساء السبت الماضي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتُستخدم هذه المسيرة بشكل رئيسي في مهام المراقبة والاستخبارات، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية دقيقة، ويمكنها التحليق مدة 27 ساعة متواصلة، وحمل 1.3 طن من الذخائر الخارجية.

استعداد لغزو بري

وأقامت الجماعة أمس الثلاثاء عرضا عسكريا لآلاف المقاتلين بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر.

وقالت إن العرض العسكري يأتي في إطار الاستعداد لأي عدوان إسرائيلي، وسط تصعيد ملحوظ وأحاديث إعلامية عن عمل بري محتمل.

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وذكرت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن مديرية جبل رأس بمحافظة الحديدة شهدت عرضا عسكريا مهيبا لـ7 آلاف من خريجي دورات التعبئة العامة المفتوحة لتعزيز الجاهزية لمواجهة العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.

عمليات ضد إسرائيل

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذها 27 عملية عسكرية ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2024، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتداءات "الصهيوأميركية" على اليمن، وفق تقرير للناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باشر الحوثيون استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة "تضامنا مع غزة"، وفقا لبيانات الجماعة.

وردا على هذه الهجمات، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع عام 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وبتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل إليه أسلحتها.

وبدعم أميركي، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.