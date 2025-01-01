استخراج بيانات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية المنكوبة

تمكن المحققون في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو" من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، وذلك بعد أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، والتي أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وقال جو جونغ وان نائب وزير الطيران المدني إنه اكتمل استخراج مسجل صوت قمرة القيادة من الصندوق الأسود الأول، مشيرا إلى أن الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الثاني الذي يسجل بيانات الرحلة.

وكانت طائرة "بوينغ 737-800" التابعة لشركة "جيجو" منخفضة التكلفة تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلند إلى موان (جنوب غرب كوريا الجنوبية) حين أطلقت نداء استغاثة، قبل أن تحط من دون عجلات على مدرج المطار وتنزلق ثم تصطدم في نهاية المدرج بجدار وتنفجر.

وأسفر الحادث عن مقتل كل ركاب الطائرة الـ175، بالإضافة إلى 4 من أفراد الطاقم، في حين نجا اثنان منهم.

وفور العثور على الصندوقين الأسودين بدأت السلطات الكورية الجنوبية بفحصهما مع وصول محققين أميركيين -بعضهم من شركة بوينغ– إلى موقع الكارثة.

تساؤلات عن جسر

من ناحية ثانية، أثار خبراء في سلامة الطيران تساؤلات عن موقع جسر في المطار اصطدمت به الطائرة بعد انحرافها عن المدرج.

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وذكرت وكالة رويترز أن ملاحظات وردت في دليل تشغيل المطار -الذي أعدته شركة مطارات محلية ورفعته على موقعها الإلكتروني في بداية 2024- بأن الجسر قريب جدا من نهاية المدرج، وأوصت بمراجعة مكانه خلال توسعة مقررة للمطار.

وجاء في ملاحظات الدليل أن معدات الملاحة أو أجهزة تحديد المواقع تم تركيبها بالقرب من نهاية المدرج أو على بعد 199 مترا فقط من موقع سقوط الطائرة.

وأوصت الشركة -التي أعدت الدليل- بضرورة بحث سلطات المطار توفير "مسافة إضافية خلال المرحلة الثانية من توسعة مطار موان الدولي".

وقال الكابتن روس أيمر الرئيس التنفيذي لشركة "إيرو كونسالتينغ إكسبرتس" لرويترز "للأسف، كان هذا الشيء سبب مقتل الجميع لأنها (الطائرة) اصطدمت حرفيا بهيكل خرساني، ما كان ينبغي أن يكون هناك".

وكانت الطائرة تعرضت الأحد الماضي لحادث بسبب خلل في نظام الهبوط أثناء هبوطها في مطار موسان الدولي بمدينة موان.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي أن الطائرة -التي حاولت الهبوط على المدرج دون أن تفتح عجلاتها- لم تتمكن من إبطاء سرعتها واصطدمت بجدار في نهاية المدرج.