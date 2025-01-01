أمنيات العام الجديد من غزة.. السلام وإعادة الإعمار

في وسط قطاع غزة، تتجلى أمنيات سكان دير البلح للعام الجديد برغبتهم العميقة في السلام وإعادة بناء منازلهم التي دمرتها الحرب.

فمع استمرار الصراع الذي ألقى بظلاله الثقيلة على حياتهم، يعبر السكان عن أملهم في أن يكون عام 2025 بداية جديدة تحمل في طياتها نهاية للمعاناة.

ويقول السكان إن أكبر أمل لهم في العام الجديد هو رؤية نهاية للصراع والعودة إلى منازلهم، وهو حلم بسيط في ظل تحديات كبيرة لتحقيقه.

وتتجسد الأمنيات بالعودة إلى الحياة الطبيعية التي تمكنهم من متابعة التعليم والبحث العلمي، والعيش بسلام مع عائلاتهم.

وعبّر الأهالي عن التعب والإرهاق من الحرب والجوع وارتفاع الأسعار، ففي كل زاوية من زوايا المخيمات المؤقتة تتردد أصوات الأطفال الذين يحلمون بالعودة إلى منازلهم واللعب في الحدائق.

وعبرت الأمهات عن أمنياتهن أن يعشن بأمان مع أطفالهن، كما عبر الآباء عن أملهم في إعادة بناء منازلهم ومستقبل أفضل لأطفالهم، بعيدا عن الحرب والمعاناة.