أحبط مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) محاولة لتنفيذ هجوم ضد موظفي اللجنة الأميركية للشؤون العامة الإسرائيلية (أيباك) في جنوب فلوريدا، وفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها شبكة "سي بي إس نيوز".

ويواجه فورست بيمبرتون، وهو رجل من غينزفيل بولاية فلوريدا، تهمة السفر إلى مكاتب المنظمة في 22 و23 ديسمبر/كانون الأول بهدف "استكشاف المنطقة" قبل أن يعود بأسلحة مخفية لتنفيذ هجوم محتمل. وتتهم السلطات بيمبرتون بمحاولة "قتل أو إيذاء أو ترهيب" أعضاء المنظمة.

وبحسب الوثائق، فقد تعقبته السلطات إلى فندق قرب عنوان أيباك في بلانتيشن بولاية فلوريدا، ثم رصدته لاحقا في تالاهاسي في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وعند القبض عليه كان في سيارة أجرة مشتركة وبحوزته 3 أسلحة نارية، بينها بندقية "إي آر" وذخيرة.

أشارت النيابة إلى أن بيمبرتون استهدف المنظمة بسبب "نفوذها السياسي" وإحباطه من الوضع الراهن. وفي رسالة وداع كتبها إلى أقاربه، أعرب عن مشاعره المعادية للسلطة وتحدث عن نيته "إشعال الحرائق". كما أبلغ المحققين أنه كان يحمل الأسلحة لأغراض إجرامية، لكنه تراجع في نهاية المطاف عن تنفيذ الهجوم.

وأعرب متحدث باسم أيباك عن شكرهم لمكتب التحقيقات الفدرالي على إحباط التهديد، وأكد أن هذه التهديدات لن تمنعهم من متابعة مهمتهم في تعزيز العلاقات الأميركية الإسرائيلية.

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وأمر القضاة باحتجاز بيمبرتون في انتظار جلسة استماع في المحكمة الفدرالية يوم الاثنين، ولم يصدر أي تعليق من محامي الدفاع أو مكتب التحقيقات الفدرالي.