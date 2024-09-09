33 شهيدا والاحتلال ينذر سكان شمال غزة بعملية برية وشيكة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 33 فلسطينيا -اليوم الاثنين- جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة، بينما هدد الجيش الإسرائيلي بشن عملية عسكرية في مناطق بشمالي القطاع بذريعة إطلاق المقاومة صواريخ منها.

وفي أحدث التطورات، قال الدفاع المدني إن 5 بينهم سيدتان وطفلة استشهدوا مساء اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وقبل ذلك بقليل، استشهد 5 فلسطينيين في قصف مماثل استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي المدينة، بينما استشهد شخص وأصيب آخرون في غارة على حي الصبرة.

كما استشهد مساء اليوم 3 أشخاص في قصف إسرائيلي قرب معبر رفح البري مع مصر جنوبي القطاع.

وفي جنوبي القطاع كذلك، استشهدت سيدة في قصف على منطقة الفراحين شرقي خان يونس.

وفي شمالي القطاع، استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الحنَّاوي في منطقة جباليا البلد، وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لعملية القصف والدمار الكبير الذي لحق بالمنزل المستهدف.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة أخرى استهدفت منزلا في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما أسفرت غارة أخرى نُفذت فجرا عن 4 شهداء في مخيم البريج.

حصيلة جديدة

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين في حق العائلات بقطاع غزة خلال 24 ساعة، وصل منهما إلى المستشفيات 16 شهيدا و64 مصابا.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفا و988 شهيدا و94 ألفا و825 مصابا.

توغل إسرائيلي

ميدانيا أيضا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه سيشن عملية عسكرية في عدة أحياء بشمالي قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على منصة إكس خريطة تتضمن الأحياء التي ستشملها العملية البرية المفترضة.

وطلب المتحدث الإسرائيلي من سكان الأحياء المعنية الرحيل منها ووصفها بأنها "منطقة قتال خطيرة"، وتحدث عن إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من داخلها.

وجاء التهديد الإسرائيلي ببدء توغل في المنطقة عشية انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي غزة والشمال.

وقالت وكالة الأناضول إن مناطق السلاطين والعطاطرة والتوام والكرامة والإسراء (شمال غرب بيت لاهيا) شهدت حركة نزوح لمن تبقى من سكانها.

كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال توغلت اليوم بشكل محدود شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في ظل إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي توغلات في جنوب ووسط قطاع غزة، خاصة في خان يونس ودير البلح، بعد أن هجّر عشرات الآلاف من السكان.

المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة: جيش الاحتلال يستخدم سياسة التقتير في إرسال الوقود إلى المستشفيات، ونناشد المنظمات الدولية إرسال ما تحتاج إليه المنظومة الصحية من وقود#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/B7eXVX5ae8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 9, 2024

مستشفيان مهددان

في الأثناء، أعلنت إدارة مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان بشمالي قطاع غزة أن المستشفيين مهددان بالتوقف عن العمل خلال الساعات الـ48 القادمة بسبب منع جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود والمستلزمات الطبية اللازمة.

وحذر مديرا المستشفيين من أن ذلك يعرض حياة المرضى لخطر الموت المحقق، وأكدا أن أوضاع الجرحى ستصبح كارثية في حال لم يتم التدخل؛ مشيرين إلى أن نفاد الوقود عن أقسام العناية المركزة وأقسام حديثي الولادة يهدد عشرات الأطفال بالموت، حيث يصل يوميا إلى المستشفيات أطفال بحالات حرجة جدا نتيجة استمرار الغارات.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران للجزيرة إن جيش الاحتلال يستخدم سياسة التقتير في إرسال الوقود إلى المستشفيات، وهو بذلك يواصل الضغط لإخراج ما تبقى من المستشفيات عن الخدمة، وناشد المنظمات الدولية إرسال ما تحتاج إليه المنظومة الصحية من وقود.