20 شهيدا بغزة وغارة إسرائيلية تودي بحياة مسؤول بالصحة

أكدت مصادر طبية للجزيرة أن نحو 20 مواطنا فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس الأحد في غارات استهدفت أحياء ومناطق عدة في قطاع غزة، كما استشهد مسؤول كبير في وزارة الصحة جراء غارة إسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج وسط القطاع فجر اليوم.

وقالت فرق الإنقاذ إنها انتشلت جثث الشهداء، والمصابين، ونقلتهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وإن عملية البحث عن مفقودين تحت الأنقاض مازالت مستمرة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وجرح عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الدعوة شمالي مخيم النصيرات.

كما قال مراسل الجزيرة إن هناك عددا من الجرحى إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى البريد بمخيم خمسة في النصيرات وسط القطاع.

ومن جانبه أشار الدفاع المدني إلى أنه نقل المتضررين إلى مستشفى العودة بالمخيم، وأن حالة بعضهم خطيرة.

تكدس السكان

على صعيد الوضع الإنساني، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع الرائد محمود بصل للجزيرة إن أكثر من مليوني مواطن من السكان باتوا يتركزون في مساحة لا تتجاوز 30% من مجمل القطاع المحاصر.

وأوضح بصل أن الاحتلال الإسرائيلي قلّص المساحات التي يمكن للسكان النزوح إليها، مما تسبب في معاناة إنسانية كبيرة، ومنع في المقابل إدخال المساعدات إليهم.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا أمس أودت بحياة محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني شمال قطاع غزة و4 من أفراد عائلته.

وقال الدفاع المدني -في بيان- إن استشهاد مرسي يرفع عدد أفراد الجهاز الذين قضوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 83 شهيدا.

وفي ذات السياق، قال مدير المستشفى الإندونيسي إن المستشفى قد يتوقف عن العمل خلال 48 ساعة، بسبب منع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية.

كما قال مدير مستشفى كمال عدوان إن المستشفى سيخرج عن الخدمة خلال 48 ساعة لنفاد الوقود والمستلزمات الطبية.